Mil-Diyanet Sen’den intihar eden vaize dair açıklama: Sebep olanlar araştırılsın

Mil-Diyanet Sen, Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan ve yaşam tarzı nedeniyle kurumdan kınama cezasıyla atıldıktan sonra intihar ederek yaşamına son veren Mehmet Deniz'e ilişkin yaptığı açıklamada, direkt ya da dolaylı olarak sebep olan kişilerin araştırılmasını talep etti. Açıklamada, ayrıca, "Sürecin her aşamasında adli ve idari soruşturmalara taraf olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), uğradığı mobing ve haksızlıklara karşı intihar eden Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan beş çocuk babası müftü Mehmet Deniz hakkında açıklama yaptı.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'ün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, vaiz Mehmet Deniz'in ölümünden direkt veya dolaylı olarak sebep olanların araştırılması talep edildi.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMADA TARAF OLACAĞIZ"

Açıklamada, "Mil-Diyanet-Sen olarak başkanlığımız tarafından araştırılmasını, soruşturulmasını, sonucu ne olursa olsun, hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasını talep ediyor, sürecin her aşamasında takipçisi olacağımızı, yapılacak adli ve idari soruşturmalara taraf olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kırkağaç eski müftüsü, Balıkesir İl Vaizi Mehmet Deniz’in müessif intiharından sonra gözler Diyanet’e çevrildi. Merhum Mehmet Deniz hocamız, verilen cezanın iptali ve mahkemenin iade-i itibarından sonra müftü unvanıyla göreve dönmek istemesinin reddedilmesinden sonra intihar ettiği iddia edilmektedir. Dolayısıyla, makamı, mevkii ve unvanı ne olursa olsun, intihar etmesine direkt ya da dolaylı olarak sebep olan kişilerin, Mil-Diyanet-Sen olarak başkanlığımız tarafından araştırılmasını, soruşturulmasını, sonucu ne olursa olsun, hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasını talep ediyor, sürecin her aşamasında takipçisi olacağımızı, yapılacak adli ve idari soruşturmalara taraf olacağımızı ilan ediyoruz."