Milan-PSG maçı öncesi kavga: 73 kişi gözaltında

Haber Merkezi

İtalya’nın Milano kentinde Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde AC Milan ile Paris Saint-Germain taraftarları arasında çıkan olaylarda bir Fransız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, 73 Fransız ise gözaltına alındı.

İtalya’nın Milano kentinin Navigli semtinde yaklaşık 50 AC Milan taraftarından oluşan bir grup, PSG taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Milan taraftarlarının havai fişek ve sis bombaları atmasıyla iki grup arasında arbede çıktı. İtalyan polisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaşanan olayda 1 Fransız taraftarın iki bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.