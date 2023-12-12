Milei: Ekonomik şoka hazır olun

Dış Haberler Servisi

Arjantin’de yapılan başkanlık seçimini kazanan aşırı sağcı Javier Milei, yemin ederek görevine başladı. Başkent Buenos Aires’teki Ulusal Kongre’de düzenlenen yemin törenine devlet başkanlarının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden sağcı liderler katıldı. Milei, ülkenin 12’nci devlet başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada halka “ekonomik şoka hazır olmalarını” söyledi.

Destekçilerine hitap eden Milei, “sıkı bir kemer sıkma politikasının kaçınılmaz olduğunu” kaydetti. Milei, “Bunun başka bir alternatifi yok, çünkü para yok. Durumun kısa vadede daha da kötüye gideceğini biliyoruz. Ancak çabalarımızın meyvelerini göreceğiz” dedi. Yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yanı sıra Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İspanya’daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ve Şili’de sağ muhalefet lideri José Antonio Kast katıldı.