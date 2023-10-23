Millete gösteriş bahçesi

Mustafa BİLDİRCİN

Yerel yönetimlerin bütçesinde karadelik oluşturan millet bahçeleri için parayı havaya savuran belediyelere bir yenisi eklendi. Nüfusu itibarıyla “Küçük bir kasaba” olarak nitelendirilebilecek ilçeler de millet bahçeleri için harekete geçti. Yalnızca 13 bin 921 nüfusu olan Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine on milyonlarca liralık millet bahçesi inşa edileceği ortaya çıktı.

AKP’li Hasan Hakoğlu yönetimindeki Çiçekdağı Belediyesi 7 Eylül’de, “Çiçekdağı Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi” ihalesi açtı. Çiçekdağı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale kapsamında ilçeye 42 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi inşa edileceği bildirildi.

BAHÇE İÇİN 45,9 MİLYON TL’LİK SÖZLEŞME

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde 4 bin 995 seçmeni bulunan ilçeye yapılan bahçenin ihalesi ile dört şirket ilgilendi. İhaledeki tek geçerli teklifi değerlendiren komisyon, Ediz Petrol ve Şah Can Petrol iş ortaklığı ile sözleşme imzaladı. 2 Ekim’de imzalanan sözleşmenin bedeli 45 milyon 980 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Yurttaşın bütçesiyle oluşan bütçesini millet bahçeleri için seferber eden bazı belediyeler ve millet bahçesi harcamaları ise şöyle sıralandı:

Kocasinan Belediyesi: 15 milyon 820 bin TL

Altındağ Belediyesi: 1 milyon 393 bin TL

Zara Belediyesi: 999 bin TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi: 99 bin 900 TL

Ulus Belediyesi: 21 bin 583 TL