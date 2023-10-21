Müteahhitlerin cebi kara delik gibi

YİD projelerindeki garanti ödemeler, Ulaştırma Bakanlığı bütçesindeki karadeliği daha da büyütecek. Müteahhitlere ödenen tutarı da kapsayan harcama kalemi, 2024’te 10,1, 2025’te ise 12,9 milyar TL’ye fırlayacak.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarlarında en çok tercih edilen inşa modelleri olan, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin bütçede yarattığı karadelik, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe teklifi ile ortaya konuldu. Bakanlığın, gerçekleşmeyen araç ve yolcu garantileri nedeniyle müteahhitlere ödediği tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kalemine 2024 yılı için 10 milyar 158 milyon 132 bin TL ayrıldı. Garanti ödemelerini kapsayan kaleme 2024 yılı için teklif edilen ödenekte, 2023 yılına oranla yüzde 101,6'lık artış yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe teklifi, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminde öngörülen çarpıcı artışı gözler önüne serdi. Ödeneğin 2026 yılında 15 milyar TL’yi aşacağı öğrenildi.

2023’ÜN İLK YARISINDA 2,2 MİLYAR TL

Hane Halkına ve İşletmelere Transferler’den 2023’ün ilk yarısında 2 milyar 273 milyon 690 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi. Bakanlık, 2023’ün tamamında harcamayı planladığı tutarı ise 5 milyar 38 milyon 229 bin TL olarak duyurdu.

Bakanlığa 2024-2026 döneminde teklif edilen bütçenin detayları ise müteahhitlere aktarılacak paradaki artışı ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, “Hane Halkına Transfer” için 2024 yılı bütçesinden 10 milyar 158 milyon 132 bin TL teklif edildiği belirtildi.

‘HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFLER’ KALEMİ HER YIL ARTIYOR

KÖİ ya da YİD projelerinde gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle bütçede oluşan karadeliğin daha da büyüyeceğini ortaya koyan, “Hane Halkına Transfer” kalemi için öngörülen para yıllara göre ise şöyle kaydedildi:

2022 (harcama): 4,4 milyar TL

2023 ocak-haziran harcama: 2,2 milyar TL

2024: 10,1 milyar TL

2025: 12,9 milyar TL

2026: 15,1 milyar TL