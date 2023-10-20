MEB’in bütçe payı azalıyor

AKP her bütçeden aslan payının MEB’e verildiğini savunsa da veriler tersini söylüyor. 2014 yılı bütçesinde yüzde 12,8 olan MEB bütçesinin merkezi bütçe içindeki oranı 2024 yılı bütçesinde yüzde 9,8’e kadar geriledi.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 2024 yılı için ayrılması planlanan ödeneğin merkezi yönetim bütçesinin toplamına oranı iktidarın, “Eğitime bütçeden aslan payını verdik” iddiasının doğru olmadığını gözler önüne serdi. 2014 yılı itibarıyla hemen her yıl gerileyen MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı, 2024 yılında yüzde 10’un dahi altına düştü. MEB'e 2024 yılı için teklif edilmesi planlanan bütçe kayıtlara, 1 trilyon 92 milyar 129 milyon 668 bin TL olarak geçti. Saray’da 17 Ekim’de gerçekleştirilen, “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi” basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz” demişti. TBMM'ye sunulan 2024 bütçesinin detayları ise eğitime ayrılan bütçenin giderek eridiğini ortaya koydu.

MEB BÜTÇESİ ERİYOR

MEB bütçesinin toplam bütçe oranında yıllar itibarıyla yaşanan erime dikkati çekti. Buna göre, 2014 yılında yüzde 12,8, 2015 yılında yüzde 13,1, 2016 yılında yüzde 13,3 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, 2017-2023 döneminde ise yıllara göre şöyle kaydedildi:

2017: Yüzde 13,1

2018: Yüzde 12,1

2019: Yüzde 11,8

2020: Yüzde 11,4

2021: Yüzde 10,9

2022: Yüzde 10,7

2023: Yüzde 9,7

MEB’e 2024 yılı için teklif edilen bütçenin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı ise yine yüzde 10'un altında kaldı. 2024’te 1 trilyon 92 milyar 129 milyon 668 bin TL olarak öngörülen MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı, yüzde 9,8 olarak hesaplandı.

Bakanlığın 2024 yılı için teklif edilen 1 trilyonluk bütçenin harcama birimlerine göre dağılımı ise bütçe cetvellerine şöyle yansıdı:

Personel giderleri: 790 milyar 60 milyon TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 79 milyar 707 milyon TL

Cari transferler: 27 milyar 794 milyon TL

Sermaye giderleri: 100 milyar TL

Sermaye transferleri: 356 milyon 710 bin TL