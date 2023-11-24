Milletvekili soruyor, bakan duymuyor

Meclis Başkanı Kurtulmuş, geçen yasama döneminde 68 bin yazılı soru önergesinin zamanında yanıtlanmadığını, bu konuda cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların 569 kez uyarıldığını bildirdi. Kurtulmuş, TBMM’nin itibarının hatırlatıldığını ifade etti.

Hüseyin ŞİMŞEK

Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından milletvekillerinin elinde kalan tek denetleme mekanizması olan yazılı soru önergeleri, bakanlar tarafından dikkate alınmıyor. Geçen yasama döneminde onbinlerce soru önergesi yanıtlanmadı, 28'inci dönemde de sorun çözülmedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kendisinden önceki başkanlar gibi yazı göndererek kabineyi uyarmakla yetindi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yanıtlanmayan önergeler konusunda bakanların uyarılıp uyarılmadığını sordu. Önergeye yanıt veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen dönem on binlerce önergenin zamanında yanıtlanmadığını kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Cevaplandırılmayan yazılı soru önergeleri, gelen kağıtlar listesinde ilan edilmekte olup bu durum Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara bildirilmektedir. Bu doğrultuda, 27’nci yasama döneminde 68 bin 701 yazılı soru önergesinin süresi içerisinde cevaplandırılmadığı, 323 ayrı gelen kağıtlar listesinde ilan edilmiştir” dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu durumun 569 ayrı yazı ile Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara bildirildiğini ve ifade etti.

27’nci yasama dönemindeki uyarıların bununla da sınırlı kalmadığını söyleyen Meclis Başkanı Kurtulmuş, yanıtında ayrıca şunları vurguladı:

“Önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi 27’nci yasama döneminde de TBMM Başkanlığı’nca 26.10.2018, 05.07.2019, 17.01.2020, 10.08.2020, 29.01.2021, 09.07.2021, 18.01.2022 ve 07.07.2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile bakanlara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazı yazılmış ve bu yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir.”

BU DÖNEM DE DİNLEYEN YOK

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bakanların sıklıkla uyarıldığını bildirse de 28’inci yasama döneminde de önergelere çoğunlukla süresi içerisinde yanıt verilmiyor. TBMM Başkanlığı’nın verilerine göre, son dönemde milletvekillerinin bakanlara yönelttiği önergelerden bin 653’ü süresi içerisinde yanıtlandı. Buna karşılık bin 908 önerge, 15 günlük yasal süre aşıldıktan sonra yanıtlandı. 2 bin 194 önerge ise bakanlar tarafından yanıtlanmadığı için iade edildi.