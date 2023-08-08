Milletvekilleri hakkında 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait dosyanın da olduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 28. Dönemin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları ulaştı.

Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

DOSYA SAYISI 692'YE DÜŞMÜŞTÜ

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını dönemin başında Cumhurbaşkanlığına iade etmişti.

Komisyon, 27'nci dönemden 28'inci döneme intikal eden dokunulmazlık dosyası sayılarının 692'ye düştüğünü belirtmişti.

En fazla dokunulmazlık dosyası 95 dosya ile Demokratik Bölgeler Partisi Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve 84 dosya ile YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli'ye ait olmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA 15 DOSYA

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan hakkında 54, Mithat Sancar hakkında 12, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında ise 15 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.