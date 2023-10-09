Milli ara öncesi kritik galibiyet

Spor Servisi

Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yardımcı antrenör Burak Yılmaz’a emanet edilen Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş’a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı. Kamerunlu golcü Süper Lig’de üst üste 4. maçta fileleri havalandırırken, bu sezon ise 10. golüne ulaştı. Beşiktaş’ın 87. dakikada Cenk Tosun’un düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı bu futbolcu kullanacaktı. Ancak Beşiktaş taraftarı, Rachid Ghezzal’ın penaltıyı kullanmasını istedi. Topu alan Cenk, Ghezzal’ı çağırdı ve penaltı atışını Cezayirli yıldıza verdi. Siyah beyazlılar-bu galibiyetle Süper Lig’de puanını 16’ya çıkardı ve 4. sırada yer aldı. 2 puanda kalan İstanbulspor ise 19. basmakta yer alıyor. Maçın önemli anları:

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan’ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

52. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ndao’nun pasında Ali Yaşar’ın ceza yayının solundan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 58. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, topun Loshaj’ın karnına temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

GOL İPTAL EDİLDİ

76. dakikada Beşiktaş’ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Onur Bulut’un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 87. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun’un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.