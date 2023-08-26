Milli Eğitim Bakanı'ndan 'beyaz önlük' mesajı: Öğretmenler, bir eğitimciye yakışır şekilde giyinmeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Urfa'da yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilecek uygulamalar hakkında konuştu. Öğretmenlerin 'bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi' gerektiğini söyleyen Tekin, beyaz önlük giyilmesi için valiliklere mesaj gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Ağustos'ta Urfa'da yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılı için planlanan bazı uygulamalardan bahsetti. Öğretmenlerin kıyafetlerine karışılacağının mesajını veren Tekin, "Beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik” dedi.

Öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerektiği konusunda fikir beyan eden Tekin, şunları söyledi:

“Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarında da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik.”

Yusuf Tekin, öğrencilerin cep telefonuyla çok zaman geçirdiğini ve bunun önüne geçmek için telefonla sınıflara girilmemesi için tedbir alınacağını söyledi:

"Bir diğer husus çocuklarımızın okullarda GSM cihazları, cep telefonlarıyla çok fazla vakit geçirdiklerinden hareketle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bunu zorunlu kılmamakla beraber bunun teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, sokmayacak şekilde tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz. Bunu da genelgemizde zikretmiş olduk."

Yusuf Tekin, aynı gerekçeyle öğretmenlerin ödevleri sosyal medya uygulamaları üzerinden vermesinin de şikâyet konusu olduğunu ve bununla ilgili 'tedbir' aldıklarını dile getirdi:

"Velilerimizin çokça şikayet ettiği konulardan bir tanesi öğretmen arkadaşlarımızın sosyal medya uygulamaları üzerinden öğrencilerimizi ödevlendirmeleri. Bunun da öğrencilerimizin, çocuklarımızın dijital bağımlılıklarını olumsuz şekilde etkilediğini hissettik, gördük. Bize gelen eleştiriler doğrultusunda bunun da tedbirini aldık."