Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ders süreleriyle ilgili açıklama

Müfredat değişikliği konusunda hazırlık yapıldığı duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Buna göre, tüm sınıflarda değişiklik yapılacak, ders süreleri ise kısalmayacak.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti.

"Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.

'MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ TÜM SINIFLARI KAPSAYACAK'



Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak" dedi.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular olduğunu söyleyen Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını belirtmişti.