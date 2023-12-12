Milli Eğitim Bakanı Tekin, utanç tablosuyla övündü!

PISA 2022 testinin sonuçlarını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Rapor, Türkiye'nin 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu gösteriyor" dedi. PISA 2022 uygulamasında Türkiye 81 ülke arasında 39'uncu, 37 OECD ülkesi arasında 32'nci sırada yer almış, 'okuduğunu anlama' bölümü özelinde hem OECD ortalamasının altında kalmış hem de 2018’deki sonuçlara göre 10 puan geriye gitmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2022 raporunun, 10 yıldan uzun bir süredir çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden birinin Türkiye olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Bakan Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünce (OECD) uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 Türkiye sonuçlarına ilişkin haber ajanslarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk olarak 2003'te katıldığı PISA araştırmasında 41 ülke arasında matematik alanında 34., fen alanında 35. ve okuma becerileri alanında 33. sırada olduğunu hatırlatan Tekin, aynı raporda 30 OECD üyesi ülke arasında ise üç alanda 28. sırada yer alındığını anımsattı.

Bakan Tekin, 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 uygulamasında Türkiye'nin, matematik okuryazarlığı alanında 453, fen okuryazarlığı alanında 476, okuma becerileri alanda ise ortalama 456 puan elde ettiğini belirtti.

Matematik, fen ve okuma becerileri alanında PISA 2022 ile 2018 puanlarını ve sıralamaları özetleyen Tekin, sonuçlar genel olarak incelendiğinde, Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında ortalama puan değişimlerinin OECD'ye göre daha iyi durumda olduğunu savundu.

Tekin, "Okuma becerilerinde ortalama puanında düşüşe rağmen sıralamada yükselmemiz dikkat çekicidir" ifadesini kullandı.

"YETERLİ OLMADIĞINI KABUL EDİYORUZ"

PISA 2022 raporunun, genel hatlarıyla iyiye doğru gidişi açıkça gösterdiğini savunan Tekin, "Biz bunun yeterli ve Türkiye için iyi bir konum olmadığını zaten kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Tekin, "Sonuç olarak PISA 2022 raporu, Türkiye'nin 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Buna göre Türkiye, matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı" ifadelerini kullandı.