Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'tarikat' sorusuna yanıt

"Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikatlara ilişkin kendisine sorulan soruya "Politik değil hukuki bir konu" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savumasına tepkiler sürüyor.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Bakan Tekin, gündem olan sözlerine ilişkin gazetecilerin kendisine sorulan soruyu yanıtladı.

Bakan Tekin, traikat sorusuna "Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu" diyerek yanıt verdi.

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TBMM Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu belirtmişti.

Bakan Tekin, "Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" demişti.