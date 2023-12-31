Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘protokol’ geri adımı: Sözde ‘söz konusu değil’miş!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, büyük tepki gören, "Sizin cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 protokolümüz vardır" açıklamasının ardından bu kez de "Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu olamaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edileceği açıklamasının ardından gelen tepkilerin üstüne geri adım attı.

Tekin tartışmalara neden olan Meclis konuşmasının ardından yaptığı açıklamada geri adım attı.

Yandaş Kanal 7’de katıldığı yayında konuşan Yusuf Tekin, “DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. 'Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin' mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

'10 PROTOKOLÜMÜZ VAR' DEMİŞTİ

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tekin'in açıklaması kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Tekin hakkında birçok baro da suç duyurusunda bulunmuştu.