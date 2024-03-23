Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmalar, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütülecek.

Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 Temmuz 2014'te Milli Eğitim Şurası'nın teşkili ile çalışma esas ve usullerini düzenlemesi amacıyla yayımlanan yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlık, Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaları, 6 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütecek.

Yönerge, Mart 2024 tarihli ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandı.