Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmalar, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütülecek.
Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 8 Temmuz 2014'te Milli Eğitim Şurası'nın teşkili ile çalışma esas ve usullerini düzenlemesi amacıyla yayımlanan yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.
Bakanlık, Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaları, 6 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütecek.
Yönerge, Mart 2024 tarihli ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandı.