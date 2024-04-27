Milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris kotası aldı

Milli eskrimci Enver Yıldırım Lüksemburg Differdange’da iki gündür devam eden Avrupa Eskrim Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası’nda erkekler kılıç kategorisinde birinci olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Ajans Haberleri 27.04.2024 23:44 Giriş: 27.04.2024 23:44

Güncelleme: 27.04.2024 23:44 Kaynak: İHA

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