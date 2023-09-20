Milli halterci Batu Han Yüksel’e 8 yıl doping cezası
Türkiye Halter Federasyonu, milli halterci Batu Han Yüksel'e dopingden 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.
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Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.
Yüksel, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.