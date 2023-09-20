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Milli halterci Batu Han Yüksel’e 8 yıl doping cezası

Türkiye Halter Federasyonu, milli halterci Batu Han Yüksel'e dopingden 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

Spor
  • 20.09.2023 11:45
  • Giriş: 20.09.2023 11:45
  • Güncelleme: 20.09.2023 11:53
Kaynak: Haber Merkezi
Milli halterci Batu Han Yüksel’e 8 yıl doping cezası
Fotoğraf: AA

Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Yüksel, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.

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