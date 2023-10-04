Milli parkta dinamit sesleri yankılanacak

Altın Koza’nın Artvin’deki 4 maden projesi, ruhsatlarının Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda ve çevresinde olduğunu ortaya koydu. Toplam 8 bin 568 futbol sahası büyüklüğünde 4 ayrı maden ruhsatı olan şirketin projeleri onaylanırsa yılda 576 dinamit patlatılacak, köyler toza boğulacak.

Gökay BAŞCAN

Yüzde 71 madenlere ruhsatlı olduğu bilinen Artvin’deki 4 yeni maden başvurusu Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın da tehlike altında olduğunu ortaya koydu. Bölgede toplam 6 bin 188 hektarlık 4 maden ruhsatına sahip Koza Altın’ın İşletmeleri’nin 1500 hektarlık alanı milli park sınırları içerisinde yer alıyor. 8 bin 568 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ruhsat alanında projeler onaylanırsa yılda 576 dinamit patlatması yapılacak. Yerleşim yerlerinin yakınındaki maden ocaklarında saatte 50 buçuk kilogram toz meydana gelecek.

2015 yılında kayyum atanan Altın Koza, ülkenin dört bir tarafındaki projelerine hız kesmiyor. Artvin’in Yusufeli ilçesi, Yüncüler köyü civarında açmak istediği 4 ayrı maden projesi için başvuru yaptı. ÇED süreci kapsamında hazırlanan proje dosyasındaki verilerden yola çıkarak hesaplama yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Artvin Temsilcisi Tolga Odabaş, iki projenin ruhsat sahasının toplam 1500 hektarlık alanının milli park sınırları içerisinde yer aldığını ortaya koydu.

Altın Koza, 4 ayrı maden ocağı için ayrı ayrı 2 milyon 850 bin TL harcayacak. Milli park ve Yüncüler köyü etrafında kurulacak maden ocaklarından birinin yerleşim yerine uzaklığı sadece 24 metre. Bu ocaklardan toplamda 576 dinamit patlatırken kilogramlarca toz meydana gelecek.

Koza Altın İşletmeleri’nin sahibi firari Akın İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine 2015 yılında şirkete kayyum atandı. İktidarın desteğiyle her geçen gün büyüyen Koza Altın, 2022 yılında 4,1 milyar TL net kâr sağladı. Şirketin, önceki sene kârı 3 milyar TL olarak açıklanmıştı. Özellikle Doğu Karadeniz’de son zamanlarda ardı ardına proje açıklayan şirket, çıkardığı cevheri Giresun’da bulunan Mastra Altın Madeni’nde işliyor. Son olarak Artvin’de açılmak istenen maden ocakların çıkarılan cevherler de Mastra Altın Madeni’nde siyanürle işlenecek.

25 HEKTARLIK ÇED OYUNU

Neredeyse tüm projelerini 25 hektar altında göstererek ÇED sürecinden kaçınmaya çalışan Altın Koza, yine aynı yönteme başvurdu. Şirket, binlerce hektarlık ruhsat alanına sahip olmasına rağmen, 4 projeyi de 25 hektarın altında gösterdi. İlk onayı aldıktan sonra projede genişletmeye giden şirket, ilk süreçte projeleri 25 hektardan düşük göstererek ÇED sürecinden muaf tutulmak istiyor.

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Gümüş-bakır madeni ruhsat alanı büyüklüğü: 1092,35 hektar

• Proje ömrü: 1 yıl

•Proje alanı: 17,35 hektar/orman

•Üretim: 82 bin ton/yıl

•Patlatma sayısı/yıl: 48

•Saatte ortaya çıkacak toz miktarı: 7 kg.

•Altıparmak Tabiat Parkı’na uzaklığı: 14 km.

Altın-demir madeni ruhsat alanı büyüklüğü: 1927,18 hektar

•Proje ömrü: 1 yıl/mera

•Proje alanı: 22,43 hektar

•Üretim: 75 bin ton/yıl

•Patlatma sayısı: 144/yıl

•Saatte ortaya çıkacak toz miktarı 11,68 kg.

•Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na uzaklığı: 5 km.

Altın-Demir madeni ruhsat alanı büyüklüğü: 1479,64 hektar.

•Proje ömrü: 3 yıl

•Üretim: 202 bin 500 ton/yıl

•Proje alanı: 23,01

•Saatte ortaya çıkacak toz miktarı: 16,32 kg.

•Patlatma sayısı: 192/yıl

Altın-demir madeni ruhsat alanı büyüklüğü: 1927,81 hektar

•Proje ömrü: 3 yıl

•Proje alanı: 16,63 hektar

•Üretim: 283 bin 500 ton/yıl

•Patlatma sayısı : 192/yıl

•Saatte ortaya çıkacak toz miktarı: 15,31 kg.