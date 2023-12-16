Milli Savunma Bakanı Güler'den "F-16 ve Eurofighter" mesajı

Milli Savunma Bakanı Güler, 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı düzenledi. "ABD'den talep edilen 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kitine yönelik sürece ilişkin bilgi veren Güler, "ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Ancak bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi de muhataplarımıza iletiyoruz" dedi. Türkiye'nin Eurofighter uçağı alım talebiyle ilgili de konuşan Güler, Almanya'nın itirazlarına karşı müttefiklik vurgusu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Eurofighter uçağı alım talebiyle ilgili, "Almanya'nın itirazları konusunda, müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır" dedi.

Bakan Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDE İNGİLİZCE SEMİNERLER VERİLECEK

Milli Savunma Üniversitesi'nin eğitim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğüne dikkati çeken Güler, "Halihazırda Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde eğitim öğretim, tüm öğrenciler için dost ve müttefik ülkeler dahil Türkçe olarak verilmektedir. Ancak, gelen yoğun talepler üzerine Türkçeye ilave olarak anılan eğitimin İngilizce olarak da ayrı bir seminer halinde verilmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Güler, söz konusu seminer derslerinin 2024 yılı başından itibaren verilmeye başlanacağını belirtti.

Askeralma faaliyetlerinin, 2019'da yürürlüğe konulan kanun çerçevesinde sürdürüldüğünü aktaran Güler, "Söz konusu kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 2 milyon 817 bin 600 kişi askerlik yaparken, 641 bin 544 kişi de bedelli askerlik uygulamasından istifade etmiştir" bilgisini paylaştı.

F-16 TEDARİKİ VE MODERNİZASYONU İLE EUROFİGHTER ALIMI

Bakan Güler, Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı almak için yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, şunları aktardı:

"ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Ancak bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi de muhataplarımıza iletiyoruz. Bu konuyla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi yaptılar. Başkan Biden da 'Bunu en kısa ürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım.' diyerek ifade etmiş."

Tedarik sürecinde en önemli hususun müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması olduğunu söyleyen Güler, "Müttefiklerin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel fonksiyonunu iyi anlaması, ona göre bu gibi tahdit uygulamalarından derhal vazgeçmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Güler, F-16 tedarik ve modernizasyonuna ilişkin süreç devam ederken, üzerinde durdukları ve en iyi alternatif olarak gördükleri tek uçağın Eurofighter Typhoon olduğunu söyledi.

İlk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere en üst versiyon 40 Eurofighter Typhoon uçağı alma planları olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"İngiltere'nin bu konudaki desteği ve yaklaşımı diğer müttefiklere örnek olması açısından önemlidir. İspanya da benzer desteği bize vermektedir. Almanya'nın itirazları konusunda; müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Tüm bunların ötesinde asıl hedefimiz, muharip eğitim uçağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN'dır. KAAN'ın, ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de envantere alınması planlanmaktadır."