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Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Güncel
  • 07.02.2024 13:47
  • Giriş: 07.02.2024 13:47
  • Güncelleme: 07.02.2024 13:49
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarını sürdürüyor.

Güler, Erbil temasları kapsamında bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. 

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