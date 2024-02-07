Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarını sürdürüyor.
Güler, Erbil temasları kapsamında bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
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