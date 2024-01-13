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Milli Savunma Bakanı Güler ve kuvvet komutanları Şırnak’a gitti

Milli Savunma Bakanı Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaşanan sızma girişimi ve sonrasında PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından sınır bölgesine gitti.

Güncel
  • 13.01.2024 11:13
  • Giriş: 13.01.2024 11:13
  • Güncelleme: 13.01.2024 11:21
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Güler ve kuvvet komutanları Şırnak’a gitti
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 9 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesindeki sızma girişimi sonrası PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. 

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 asker şehit oldu
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