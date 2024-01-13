Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'ye hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de 25 noktaya hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'de hava harekatları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 21.00’da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.