MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Operasyonu" bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, sızma girişiminde bulunan 9 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde "Barış Pınarı" bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 9 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün gece (12 Ocak) yaşanan üs bölgesindeki sızma girişimi sonrası PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.