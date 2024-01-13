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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Operasyonu" bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, sızma girişiminde bulunan 9 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Güncel
  • 13.01.2024 15:21
  • Giriş: 13.01.2024 15:21
  • Güncelleme: 13.01.2024 15:27
Kaynak: AA
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde "Barış Pınarı" bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 9 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün gece (12 Ocak) yaşanan üs bölgesindeki sızma girişimi sonrası PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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