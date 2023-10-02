Milli voleybolcu Eda Erdem'in ismi Fethiye'de bir sokağa verildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sokağa verildi.

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sokağa verildi.

Fethiye Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki bir sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla ülkeye büyük mutluluk yaşattığını söyledi.

Karaca, "Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendileri için ne yapsak az" dedi.