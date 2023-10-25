Milyonlarca emeklinin kapsam dışında kaldığı ikramiye Meclis'te kabul edildi

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak. Milyonlarca emekli yurttaş yararlanamayacağı ikramiye dul ve yetim aylığı alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

HERKES YARARLANAMAYACAK

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesi hakkında merak edilen ayrıntılar geçen günlerde Kabine Toplantısı sonrasında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Milyonlarca emekli yurttaşın yararlanamayacağı ikramiye, dul ve yetim aylığı alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek” dedi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan yurttaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.