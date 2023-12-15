Milyonluk imar planı değişikliği

Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı ihalelerle köşeyi dönen AKP’li vekil Cantürk Alagöz’e ait arsada inşaat alanının artırılması için imar planı değiştirildi. Ayrıca tüm partilerin desteğiyle AKP’li Alagöz’ün ismi sokağına verildi.

İsmail ARI

Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı milyonlarca liralık ihaleler ile gündeme gelen AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz için tartışma yaratacak bir imar planı değişikliğine imza atıldığı ortaya çıktı.

AKP’li Alagöz, mlletvekili seçilmeden kısa süre önce, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ticaret alanı statüsündeki arazisinin inşaat alanını (emsal) arttırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) başvurdu. 14 Mart’ta ABB Meclisi’nde Alagöz için yapılan imar planı değişikliği teklifi görüşüldü.

İNŞAAT ALANI ARTTI

Teklif CHP, MHP ve İyi Parti gruplarının ret oyuna rağmen AKP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edildi. Yeni imar planı 18 Ekim-16 Kasım 2023 tarihleri arasında askıya çıktı ve ardından yürürlüğe girdi.

Plan değişikliğinden önce Alagöz’ün arsasının inşaat alanı 6 bin 93 metrekareydi. Yapılan değişiklikle birlikte Alagöz 3 bin 46 metrekare ek inşaat alanı daha kazandı. 10 kat yükseklik izni olan arazinin Başkent’in en değerli böğlerinden biri olduğu da hesaba katıldığında, artırılan inşaat alanının değerinin milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor.

Covid-19 salgınında Çin’den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası ile anılan Alagöz, son yılda devletten en 1,8 milyar TL’lik ihale aldı. Sağlık Bakanlığı’nın bebekler ve çocuklara yaptığı birçok aşıyı da yine Alagöz’ü şirketinden satın alınıyor.

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OY BİRLİĞİYLE İSMİ VERİLDİ

Geçen eylül ayında ABB Meclisi’nde Alagöz için yine dikkatleri çeken bir karar verildiği de anlaşıldı. 18 Ağustos tarihinde AKP’li Meclis Üyesi Emre Arslantaş bir önerge verdi. Önergesinde, “Covid-19 salgınında etkin rol oynayan ve Sinovac aşısının Türkiye’ye alınmasında öncülük yapıp milyonlarca kişiye ulaşmasında vesile olan Keymen İlaç’ın şirket genel müdürlüğünün olduğu Mustafa Kemal Mahallesi sınırlarında bulunan ‘2076. Sokak’ isminin ‘Alagöz Sokağı’ olarak değiştirilmesini” istedi.

AKP’li Arslantaş’ın teklifi 14 Eylül tarihinde ABB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Böylece AKP’li Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç’ın bulunduğu sokağın adı Alagöz Sokak oldu.