Şehir hastanesi için bir ihale daha: Beş katına mal oldu!

Sağlık Bakanlığı’nın 976 milyon TL’ye mal olacağını açıkladığı Aydın Şehir Hastanesi için bir ihale daha düzenlendi. Hastane tam 4,6 milyar TL’ye mal oldu.

İsmail ARI

Sağlık Bakanlığı Aydın Şehir Hastanesi’ni tamamlamak için ihale düzenledi. Hastane planlananın yaklaşık beş katına mal oldu.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi için 15 Eylül 2020 tarihinde ihale düzenlemişti. Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen ihale Kolin İnşaat ve Zey Yapı’nın aldığı açıklanmıştı. Bakanlık kasasından şirketlere 976 milyon TL ödeneceği açıklanmıştı. Hastane inşaatının 2022’nin aralık ayında tamamlanacağı da duyurulmuştu.

Milyonlarca lira ödenmesine rağmen Aydın Şehir Hastanesi’nin inşaatı tamamlanmadı. Sağlık Bakanlığı da hastane inşaatını tamamlamak için ikmal inşaatı adı altında yeni bir ihale düzenledi. İhale Zey Yapı, Pakhan İnşaat, M. Zeki Peker ve Gülten Peker iş ortaklığına verildiği. İhalenin sonucunun ise 3 milyar 699 milyon TL olduğu öğrenildi. Bakanlığın düzenlediği tamamlama ihalesiyle birlikte Aydın Şehir Hastanesi planlananın yaklaşık beş katına mal olmuş olacak.