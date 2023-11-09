Şehir hastaneleri bütçeyi "komaya" soktu: Günlük maliyet 229 milyon TL!

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, şehir hastanelerinin bütçede açtığı karadelik bir kez daha gözler önüne serildi. Bütçe verilerine göre, yıllık kira bedeli 57,5 milyar TL’ye ulaşan şehir hastanelerinin kamuya günlük yükü 229 milyon TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tepki çeken ifadeler kullandı.

Koca, 2011 yılında AKP tarafından kapatılan Hıfzısıhha Enstitüsü’nün, 'müjdesini' verdi. Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi’nin inşasının devam ettiğini belirten Koca, "Hıfzıssıhha faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacak" dedi.

Muhalefet milletvekilleri Koca’nın sözlerine, "Madem öyle 2011’de neden kapattınız?" diye sordu.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri, uzmanların tüm eleştirilerine karşın hizmete sokulan şehir hastanelerinin yurttaşa yükünün artarak devam edeceğini de ortaya koydu.

Bütçe rakamlarına göre, şehir hastanelerinin günlük maliyeti 229 milyon TL ile ifade edildi.

ŞEHİR HASTANELERİNİN YÜKÜ ARTIYOR

Bakanlığın verilerine göre, şehir hastanelerinin kira bedeli olarak bilinen, bütçede ise 'kullanım bedeli' olarak belirtilen kaleme 2024 yılı için 57 milyar 554 milyon TL ödenek yazıldı. Şehir hastanelerinin 2024 yılı kirası, 2023 yılına oranla yüzde 108 arttı.

HİZMET BEDELİ KATLANIYOR

Şehir hastaneleri için 'hizmet bedeli' adı altında bütçeden ödenen para da dudak uçuklattı. Bakanlığın bütçe verilerine göre, 'hizmet bedeli' adı altında 2024 yılı için ayrılan 26 milyar 143 milyon 118 bin TL’lik ödenekte 2023 yılına oranla yüzde 38’lik artış kaydedildi.

Şehir hastanelerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki günlük maliyeti ise 229 milyon TL olarak hesaplandı.

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunumunu, 'iktidar propagandası' olarak değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranının yalnızca yüzde 6,6 olduğunu belirten Pala, "Bu, nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak için çok yetersiz bir bütçe" dedi.

KAMU DEĞİL ÖZEL DESTEKLENİYOR

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında kamunun değil, özel sektör desteklendiğini anlatan CHP’li Pala, "Dünya Sağlık Örgütü özel sektörün daha verimli olmadığını söylüyor" diye konuştu. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, "Depreme dayanıksız olduğu bilinen hastanelerde hizmete neden devam edildi? TMMOB raporlarına rağmen uygun olmaya koşullarda neden sağlık hizmeti yürütüldü?" sorularını yöneltti.