Mimarlar Odası ve EMO Ankara Şube seçimleri sonuçlandı

Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi seçimlerini AKP'ye yakın turuncu liste kazandı. Tezcan Karakuş Candan'ın 2022 yılından beri başkanlığını yürüttüğü Mimarlar Odası Ankara Şube'nin yeni başkanı Derya Başyılmaz oldu. EMO Ankara Şubesi seçiminde karma liste çıktı, yönetimi 4'e 3 AKP ve MHP yanlısı "Frekans Mühendisler" aldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 48. Olağan Genel Kurulu ardından dün yapılan seçimleri, AKP'ye yakın turuncu liste kazandı.

Evrensel'in haberine göre; Çankaya İlçesinde bulunan Mimar Kemal Ortaokulu'nda yapılan seçimlerde daire başkanlarının kamuda çalışan mimarlara baskı yaptığı, sponsorların desteğiyle otobüslerle çevre illerden insanların oy kullanması için taşındığı iddia edilmişti.

Üç listenin yarıştığı, saat 17:00'te sona eren seçim sonucuna göre Mimarlar Odası Ankara Şube seçiminde, turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 oy aldı.

Mimarlar Odası seçimlerine bindirme 48. Olağan Genel Kurulu ardından dün seçimlere giden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin, Mimar Kemal Ortaokulunda gerçekleşen seçimlerine AKP bindirme yapmıştı. İktidara yakın Turuncu Listeye oy verecek olanlar sabah saatlerinden itibaren sponsorların sağladığı otobüslerle seçimin gerçekleştiği okula taşınmıştı. Demokrasi İçin Mimarlar Platformu olarak seçime giren Tezcan Karakuş Candan, “Bugün yaşananlar iktidarın gücünü kullanarak odaları ele geçirmenin başka bir versiyonu. Mimarların bu yaşananlara müdahil edilmesine izin vermeyeceklerini bekliyoruz” diye konuşmuştu.

EMO ANKARA ŞUBE SEÇİMLERİ DE SONUÇLANDI

TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesinin 27. Dönem Genel Kurulunun ardından bugün yapılan seçimlerin sonucu da belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğü Merkez Yerleşkesinde bugün yapılan seçimlerde delege çoğunluğunu Hacı Ali Yiğit başkanlığında seçime giren mavi listenin sahibi Demokrat Mühendisler aldı. Karma listenin çıktığı yönetimi 4'e 3 AKP ve MHP yanlısı Frekans Mühendisler aldı.