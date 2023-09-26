Miras kalan toprak 2 yıl ekilmiyorsa kiralanacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, iki yıl içinde kiraya verilmeyen veya işlenmeyen toprağın dijital kiralama yöntemiyle üretime kazandırılacağını, gelirinin tarla sahibine verileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras kalan toprağın iki yıl kiralanmaması ya da işlenmemesi durumunda djital kiralama yoluna gidileceğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, 'Tarımın Kalbinden Dünyaya: Antalya Tarım Zirvesi' adlı toplantı düzenlendi.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, aileden kalan toprağın kiralanmaması ya da işlenmemesiyle ilgili yöntem belirlediklerini söyledi.

İki yıl içinde kiraya verilmeyen veya işlenmeyen toprağın dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını ifade eden Gizligider, şu açıklamayı yaptı:

"Neticede özel mülkiyet hukuku var. Bu kapsamında, kardeşler farklı illere gitmiş bir şekilde anneden, babadan, kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz. Buna dair uygulama yaptık. 5 Nisan 2023 itibarıyla tarih başladı. 2 yıl içerisinde herhangi bir toprak parçası işlenmiyorsa, kiraya vermiyorsa, kendi üretmiyorsa, herhangi bir sebeple işlenmiyorsa bir yöntem belirledik. Önce o toprağı en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız. O toprakları üretime kazandıracağız. Onun da kazancı kişi ya da kişilerin banka hesabına yatırılacak. Kişiler de para kazanacak. Boş arazilerimiz kalmasın istiyoruz."