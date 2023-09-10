Misafir olarak gelip sınıflara dönemediler

BirGün ANKARA

AKP, 23 yıllık iktidarı boyunca okulların depreme karşı güçlendirme çalışmasını bir türlü tamamlamadı. Yeni eğitim öğretim yılında da binlerce öğrenci başka okullarda misafir olacak.

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de benzer durumda. 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan okulun 800 öğrencisi ikinci dönemde Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşındı.

Mevcut okulun da yaklaşık 800 öğrencisinin bulunması nedeniyle okulda ikili eğitime geçildi. Öğlenci olarak eğitim gören gören öğrencilerin çıkış saati 20’ye kadar uzadı. Bu yıl güçlendirilen okullarına dönmeyi bekleyen öğrenci, öğretmen ve veliler hayal kırıklığı yaşadı.

Okulda güçlendirmenin bittiğini buna karşın okul için yıkım kararı verildiğin öne süren veliler, “Okul çevresi de çok güvenli değil. Öğrenciler ne yemek yiyebilir ne de ders çalışabilirler. Konuyu ilgili kurumlara ilettik ama sonuç alamadık” dediler.

Veliler yarın saat 12’de Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışacak.