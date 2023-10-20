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Mısır basını: Sisi'nin ev sahipliği yapacağı 11 ülkelik Gazze Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak

Mısır basını, yarın (21 Ekim) “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” düzenleneceğini, zirveye AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını yazdı.

Dünya
  • 20.10.2023 09:25
  • Giriş: 20.10.2023 09:25
  • Güncelleme: 20.10.2023 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
Mısır basını: Sisi'nin ev sahipliği yapacağı 11 ülkelik Gazze Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak

Mısır'da, yarın İsrail-Filistin arasındaki savaşı ve bundan sonra yaşanacakları görüşmek üzere “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplanacak. Mısır basınında yer alan habere göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ev sahipliği yapacağı ve BM Genel Sekreteri'nin de katılacağı zirvede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak. 

Erdoğan’ın yanı sıra zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılacak.

Barış zirvesi kararı, yapılması planlanan “Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Mısır-Filistin-Ürdün” dörtlü zirvesinin iptal edilmesinin ardından geldi.

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