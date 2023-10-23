Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze’deki gerilime ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sisi, ülkesinin “bölge üzerinde tehlikeli sonuçlar doğuracak askeri gerilimi durdurmak ve sükuneti sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabalarını sürdürdüğünü” vurguladı.

Sisi, “Gazze'deki Filistin halkının artan insani acılarının azaltılması için düzenli ve hızlı bir şekilde insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğine” dikkati çekti.

Öte yandan liderlerin, “Çatışmaların genişlemesinden kaçınılması ve insani yardımların gönderilmesine yönelik sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemi” konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.