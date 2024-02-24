Mısır: İsrail uçaklarına yönelik iddialar yalan ve asılsız

Mısır, İsrail uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiaların "yalan ve asılsız" olduğunu kaydetti.

Mısır'da güvenlik kaynaklarının, "İsrail uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberleri reddettiği" belirtildi.

Kahire Haber Kanalı'nın adını açıklamadığı güvenlik kaynağı, basında çıkan İsrail uçaklarının Mısır hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberlere ilişkin konuştu.

Haberde, söz konusu iddiaların "yalan ve asılsız" olduğu kaydedildi.

İSRAİL VE MISIR İLİŞKİLERİNDE GERİLİM

İsrail'in, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru (Selahaddin Koridoru) ve Refah'ı işgal edeceği yönündeki açıklamaları Mısır tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.