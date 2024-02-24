MİT raporu: Proaktif faaliyet yürütülecek

Politika Servisi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Raporda dış politikada proaktif bir çizgi izleneceği vurgulandı. Seçimin ardından Dışişleri Bakanlığı’na getirilen MİT Başkanı Hakan Fidan ile Türk dış politikasının yeni koordinatlarını belirleyen İbrahim Kalın, MİT’in de bu kapsamda özel bir biçimde konumlandırılmaya devam edeceğinin mesajını verdi. Tek adam rejimi dış politikada MİT’e büyük sorumluluklar yüklerken, Kalın da faaliyet raporunun sunuş yazısında MİT’in tüm bölgelerde proaktif politika izleme vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin varlık gösterdiği her alanda faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

MİT’E ÖZEL MİSYON

Kalın’ın yazısında şunlar kaydedildi: "MİT, 2023 yılında Devletimizin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunmuş, Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürütmüş ve başarılı görevler icra etmiştir. Muhataplarla ilişkilerde işbirliği ve rekabet dengesi gözetilerek yürütülen istihbarat diplomasisi faaliyetleri doğrultusunda, ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların uluslararası alanda resmi görüşmelere zemin teşkil edecek düzeye ulaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda Teşkilât, İsrail-Filistin çatışmalarının sonlandırılması, ateşkes sağlanması, sivillere insani yardım gönderilebilmesinin önünün açılması, rehine takası konularında istihbarat diplomasisi faaliyetlerine yoğun şekilde devam etmektedir.” ‘Proaktif’liğe vurgu yapan Kalın, şöyle yazdı: “Ülkemizin ve Teşkilâtımızın değişen küresel ve bölgesel tehditlerle mücadelede kendine yeterli, ön alıcı, caydırıcı ve proaktif hareket tarzı benimseyerek kısa ve uzun vadeli gelişmeleri yönlendirebilen bir kapasiteye ulaşması hayati önemdedir. Öngörü yeteneği yüksek, hızlı karar verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, kendini sürekli yenileyen akıllı bir organizasyon olarak hareket eden Millî İstihbarat Teşkilâtı, Devletimizin ve milletimizin korunmasında, bölgemizin huzurunda ve dünyamızın istikrarında kilit roller oynamaya devam edecektir.”

Raporda “şeffaflık” vurgusu yapılırken MİT’in faaliyetlerine dair ise detaylı bilgi verilmedi. Rapora göre başlangıç ödeneği olan 7 milyar 729 milyon 120 bin TL olan MİT yıl sonunda 12 milyar 122 milyon 964 bin TL harcama yaptı.