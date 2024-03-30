Mitinge girişi engellenen 2 kişinin giydiği kıyafetlere el konuldu

DEM Parti'nin 27 Mart'ta yerel seçim nedeniyle Kars'ta düzenlediği mitinge katılmak isteyen C.Ş. isimli çocuk ile V.Ş. giydikleri kıyafet nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların giydikleri kıyafetlere el konuldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Kars'ta düzenlediği mitingde gözaltına alınan 2 kişinin giydikleri kıyafetlere el konuldu.

MA'da yer alan habere göre, DEM Parti, 27 Mart'ta seçim çalışmaları kapsamında Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın katılımı ile Kars Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi.

Mitinge yöresel kıyafetleriyle girmek isteyen C.Ş. ve V. Ş. isimli 2 kişi arama noktasında polisler tarafından durduruldu. Polisler bu kıyafetlerle alana girmenin yasak olduğunu öne sürerek içeriye girişlerine engel oldu.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 1'İ ÇOCUK

C.Ş. ve V. Ş. ise polise, "Bu bizim yöresel elbisemizdir. Düğünlerde, eğlence günlerinde giyiyoruz. Bu elbiseler yasak değil" dedi.

Polis, gençleri gözaltına aldı. Yaşı 18’den küçük olduğu için C.Ş. Çocuk Şubesi’ne V. Ş. İse İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan C.S. ve V.Ş'nin giydiği kıyafetlere polislerce el konuldu. Polisler, şahısların ailelerini arayarak bilgi verdikten sonra onlara elbise getirmelerini istedi.

Kıyafetlere el konulmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı.