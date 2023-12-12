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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

Güncel
  • 12.12.2023 18:30
  • Giriş: 12.12.2023 18:30
  • Güncelleme: 12.12.2023 18:38
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan 3 kişi, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

Halil Umut Melere yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir?
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