MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Kaynak: AA
Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan 3 kişi, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.
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