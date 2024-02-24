MMK Metalurji’de TİS süreci grev aşamasında

Emek Servisi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Özçelik-İş’in örgütlü olduğu MMK Metalurji’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, ücret zammında anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınacağı duyuruldu.

Ayrıca işçiler, geriye dönük alacaklarının bir seferde verilmesini isterken, bu konunun da belirsiz olduğu aktarıldı. Evrensel’in haberine göre Özçelik-İş İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör işçilerle bir araya gelerek bağıtlanan maddelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Güngör, “Bu zamana kadar sosyal yardımlar bitti. Sözleşmemizde olmayan 4 gün refakat izni aldık, yılda 15 saat ücretli mazeret izni aldık. Ramazan Bayramı ücretini 1.396 liradan 5 bin liraya çıkardık, Kurban Bayramı ücretini 1.964 liradan 8 bin 500’e çıkardık. Yıllık izin yardımını 1.533 liradan 4 bin liraya çıkardık. Yakacak yardımını 558 liradan 1.300 liraya çıkardık. Askerlik ödeneğini yüzde 140 artırdık. Diğer sosyal hakları ortalama yüzde 150 oranında artırdık. Çocuk başına yardımı 58 liradan 200 liraya çıkardık” dedi. İşçilerin ücretlerine yüzde 100’ün üzerinde bir rakam istediklerini hatırlatan Güngör, “Şöyle bir teklif getirdiler, birinci 6 ay yüzde 68; ikinci 6 ay da yüzde 53 dediler. Bütün amacınız işçinin bir maaşlık geriye dönük alacaklara göz dikmek mi? Genel başkanımız ‘bu benim kırmızıçizgimdir, bu konuyu tartışmayalım’ dedi ve kalktı. Genel başkan ‘Grev kararı alacağız’ dedi” ifadelerini kullandı.