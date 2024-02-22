TİS süreci tıkandı: Belediye işçileri maaş bordrosu yaktı
AKP’li Gerze Belediyesi önünde eylem yapan işçiler maaş bordrosu yaktı. “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atan işçiler yaptığı açıklamada, “İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz” dedi.
AKP’li Gerze Belediyesi ve belediyede örgütlü sendika DİSK Genel İş arasında yürütülen toplu iş sözleşme süreci tıkandı. Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karacabak, taleplerinin belediye yönetimi tarafından kabul edilmediğini ifade etti.
Taleplerinin onaylanmamasına tepki gösteren işçiler belediye önünde eylem yaptı. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik krize dikkat çeken işçiler, belediye önünde maaş bordrolarını yaktı.
İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karacabak, “Gerze belediyesi ile Sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşme süreci bugün yaptığımız 3 oturumda ne yazık ki tıkandı.
Milyonlarca işçinin yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğradığı, gelir adaletsizliğinin arttığı bir dönemde belediye işçileri olarak insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talebimiz belediye yönetimi tarafından karşılık bulmadı. Belediye yönetimi tarafından reva görülen ücret geçinebileceğimiz bir ücret olmaktan uzaktır. Enflasyonun her gün arttığı, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullar gözetilerek ücret artışı yapılmalıdır” dedi.
İNSANCA ÜCRET
Taleplerinin toplu iş sözleşmesi masasında çözülmesi için çağrı yapan Karacabacak şu ifadeleri kullandı: “Alım gücümüz her gün düşerken, geçim derdiyle boğuşurken; biz belediye işçileri olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Her gün kentleri kent halkı içini yaşanılır hale getiriyor, kentleri ellerimizle yaratmaya devam ediyoruz. Tüm bunların karşılığında emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz.
ÇAĞRILARIMIZA KULAK VERİN
Belediye işçilerinin bu haklı sesine kulak tıkanmasını değil, içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının verilmesini istiyoruz.
Belediye yönetiminin bu çağrımıza kulak vermesini ve taleplerimizin toplu sözleşme masasında çözülmesini istiyoruz.”
Eylemin ardından açıklama yapan Gerze Belediye Başkan Cevat Şensoy, gerçekler ve görüşülen rakamların ortada olduğunu sendikanın iddialarının asılsız olduğunu iddia etti. Şensoy, “Bugün yapılan işçi sendikası açıklamasında gerçek dışı, sadece fitne ve fesat üzerine, birilerinin maşası olarak hareket etme söz konusudur. Amaç işçiyi ve işçi haklarını düşünmek değil kişisel menfaattir. Yapılan bu gerçek dışı açıklamada hiçbir rakam verilmemiştir. Bu açıklamada gerçekler ve konuşulanlar neden açıklanmamıştır. Slogan atmakla işçi korunmaz. Biz hepimiz birer işçiyiz Gerzemizin hizmetkârlarıyız” dedi.
‘ENFLASYONU UNUTUYORSUN BAŞKAN’
Belediye başkanının açıklamasına yanıt veren işçiler ise yeniden bir açıklama yaparak enflasyona vurgu yaptı:“Sayın Başkanımıza bir önceki dönem maaş ve sosyal haklarımız ile ilgili olarak vermiş olduğu doğru bilgilendirmeler için teşekkür ederiz ancak gelinen son noktada tarafımızca kabul edilmeyen teklifteki rakamlar birebir doğru olup eksik olan ise her yıl enflasyon farkı karşısında maaşlarımızın eridiği ve bu nedenle mevcut tekliflerine enflasyon farkı ödenir kısmının sözleşmeye ilave edilmesiydi. Kişisel menfaatler işçinin meselesi değil yapanlarındır. Biz Gerze Belediye çalışanları olarak hiç kimsenin maşası da değiliz adamı da değiliz bizler sadece evimize helal lokma getirmenin peşindeyiz”