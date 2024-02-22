TİS süreci tıkandı: Belediye işçileri maaş bordrosu yaktı

AKP’li Gerze Belediyesi önünde eylem yapan işçiler maaş bordrosu yaktı. “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atan işçiler yaptığı açıklamada, “İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz” dedi.

AKP’li Gerze Belediyesi ve belediyede örgütlü sendika DİSK Genel İş arasında yürütülen toplu iş sözleşme süreci tıkandı. Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karacabak, taleplerinin belediye yönetimi tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Taleplerinin onaylanmamasına tepki gösteren işçiler belediye önünde eylem yaptı. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik krize dikkat çeken işçiler, belediye önünde maaş bordrolarını yaktı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karacabak, “Gerze belediyesi ile Sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşme süreci bugün yaptığımız 3 oturumda ne yazık ki tıkandı.

Milyonlarca işçinin yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğradığı, gelir adaletsizliğinin arttığı bir dönemde belediye işçileri olarak insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talebimiz belediye yönetimi tarafından karşılık bulmadı. Belediye yönetimi tarafından reva görülen ücret geçinebileceğimiz bir ücret olmaktan uzaktır. Enflasyonun her gün arttığı, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullar gözetilerek ücret artışı yapılmalıdır” dedi.

İNSANCA ÜCRET

Taleplerinin toplu iş sözleşmesi masasında çözülmesi için çağrı yapan Karacabacak şu ifadeleri kullandı: “Alım gücümüz her gün düşerken, geçim derdiyle boğuşurken; biz belediye işçileri olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Her gün kentleri kent halkı içini yaşanılır hale getiriyor, kentleri ellerimizle yaratmaya devam ediyoruz. Tüm bunların karşılığında emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz.

ÇAĞRILARIMIZA KULAK VERİN

Belediye işçilerinin bu haklı sesine kulak tıkanmasını değil, içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının verilmesini istiyoruz.

Belediye yönetiminin bu çağrımıza kulak vermesini ve taleplerimizin toplu sözleşme masasında çözülmesini istiyoruz.”