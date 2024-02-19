MMO şube seçimini demokratlar kazandı

MMO şube seçimlerini İstanbul’da Demokrat Makina Mühendisleri, İzmir’de Çağdaş Demokrat Mühendisler kazandı. Ankara’da ise seçimler tek listeyle gerçekleşti.

Haber Merkezi

TMMOB’a bağlı Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Şube Yönetim Kurulu Seçimlerini Demokrat Makina Mühendisleri kazandı. MMO İzmir Şubesi’nde Çağdaş Demokrat Mühendiler ile Demokratik Değişim Grubu’nun yarıştığı seçimde Çağdaş Demokrat Mühendiler bin 17 oy ile seçimi kazandı.

Ankara’da ise seçimlere tek liste giren Çağdaş Mühendisler kazandı. Böylelikle MMO Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım oldu. MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç oldu. Böylelikle Kılıç, MMO İstanbul Şubesi’nin ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da iktidar destekli Vizyoner Mühendisler Grubu 365 oy alırken Demokrat Makina Mühendisleri 2 bin 298 oy ile seçimi kazandı.

UMUDU YÜKSELTECEĞİZ

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından konuşma yapan Kılıç, “Demokrat gelenekten aldığımız güçle devraldığımız bayrağı bir sonraki dönemlere daha yukarıda taşıyacağımıza söz veriyoruz. Ülkemiz, mesleğimiz için her türlü çabayı gösterip umudu yükselteceğimiz bir dönem istiyoruz. Umarım almış olduğum bu görev kadın mühendislerimize cesaret ve umut getirir. Kadınlarla birlikte daha örgütlü bir mücadeleyi yürüteceğimiz bir dönem olacak” dedi.

Demokrat Makina Mühendisleri tarafından yapılan adaylık açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: “Yap-İşlet-Devret soygununa, denetim alanlarını özelleştirerek şirketlere verenlere, taşeronlaştırma uygulamaları ile halka işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumun savunucusuyuz.”