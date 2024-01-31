MMO’dan mücadele için çağrı

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, iş cinayetlerine, intiharlara karşı ve insanca yaşanabilir ücret talebiyle basın açıklaması yaptı. MMO İstanbul Şubesi’nde yapılan açıklamada konuşan Bülent Öntaş, “Ülkemizdeki siyasal ve ekonomik yapı, emek sömürüsünün yoğunlaştırılması üzerinde yükselmekte, toplumsal sınıf ve tabakalar gibi mühendisler de zarar görmektedir. Son dönemde farklı işyerlerinden meslektaşlarımız ‘Ne yapmalıyız?’ ‘Nasıl yapmalıyız?’ sorularıyla arayış ve mücadele hazırlığı içindedir”

Öntaş son olarak şunları aktardı: “Sömürünün karşısındayız. MESEM sisteminin değişmesi için diğer işçiler, kamu çalışanları, hekimler ve diğer halk kesimleriyle birlikte mücadele edeceğiz.”