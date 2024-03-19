Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti, Kremlin’den “karşılık vereceğiz” yanıtı geldi

Moldova yönetimi, ayrılıkçı bölge Transdinyester'de Rusya'daki başkanlık seçimi için sandık kurulması nedeniyle Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği’nin bir diplomatını sınır dışı etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu sınır dışı kararına karşılık vereceklerini açıkladı.

Dünya 19.03.2024 14:47 Giriş: 19.03.2024 14:47

Güncelleme: 19.03.2024 14:55 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA