Morgan Stanley'den Fed tahmini: İndirim döngüsü için tarih verildi

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Ellen Zentner, Fed'in haziran ayı itibariyle faiz indirimine hazır hale geleceğini söyledi.

Fed yetkililerinden şahin açıklamalar gelirken, Morgan Stanley yaz aylarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördü.

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Ellen Zentner'e göre, Fed haziran ayında faizi düşürme yolunda ilerliyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Zentner, "Fed'in Mayıs ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gitmesi daha çok enflasyonla ilgili olacak. Bence bu kadar erken bir indirime gitmeleri için çıta çok yüksek. Ancak yine de Haziran'a kadar hazır olmalarını bekliyorum" dedi.

"DÖRT İNDİRİM BEKLİYORUZ"

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen Avrupa Meclisi-Ambrosetti toplantısından Bloomberg TV'ye bağlanan Zentner, piyasanın bu yıl yaklaşık üç indirim beklentisinin "Fed'in görüşüyle uyumlu olduğuna" inandığını söyledi.

Zentner "Biz dört indirim bekliyoruz. Yılın dördüncü çeyreğinde indirimleri hızlandırmalarını bekliyoruz, çünkü o noktada enflasyon Fed'den daha hızlı düşüyor. Küresel merkez bankalarının ne zaman indirime gideceğinin zamanlamasının gerçekten bir sorun olacağını düşünmüyorum."

Kaynak: BloombergHT