Morgan Stanley, TCMB'den faiz indirimi beklentisini erteledi

Morgan Stanley, kasım ve aralık aylarında TCMB'den faiz indirimi beklentisini baz senaryosundan çıkararak, ilk faiz indirimini 2025'in ilk çeyreğinde beklediğini bildirdi.

Morgan Stanley, kasım ve aralık aylarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentisini baz senaryosundan çıkardı. Banka, TCMB'den ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde bekliyor.

Morgan Stanley ekonomisti yazdığı bir notta Şubat'ta beklentiden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası baz senaryosunda değişikliğe gittiklerini aktardı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Açıklamada "Enflasyonda genele yayılan ivmelenme, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonları için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu da, verilere ve diğer politika tedbirlerine bağlı olarak 2024'ün 2. çeyreğinde politika faizinde yükselişe neden olabilir." ifadesi yer aldı.

Küçük, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu toplantısındaki söylemine atıfta bulunarak TCMB'nin ek faiz artırımından önce Mart ayı enflasyon verilerini görmek isteyeceğini belirtti. Ekonomist TCMB'nin "daha uzun süre daha yüksek" faize bağlı kalmasının ve niceliksel, makro ihtiyati sıkılaştırma ile maliye politikasıyla artan koordinasyona daha fazla güvenmesinin daha olası olduğunu düşünüyor.

JPMorgan da enflasyonun beklentileri aşmasının ardından TCMB'nin nisanda 500 baz puanlık faiz artışı yapmasını beklediğini açıklamıştı.