Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani, hazirandaki seçimde yeniden aday

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, 29 Haziran'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

Gazvani, halka yönelik yayımladığı mesajda, 2 ay sonra yapılması planlanan seçimde aday olacağını duyurdu.

Yolsuzluk, rüşvet ve kamu malına ilişkin ihlallere karşı ciddiyetle mücadele edeceğini söyleyen Gazvani, ikinci döneminin başında bu hedefe ulaşmak için tüm idari, denetleyici ve yargı organlarını harekete geçirmek üzere gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

Gazvani, dünyanın pek çok bölgesindeki siyasi ve sosyal istikrarsızlığın, bir halkın bileşenleri arasındaki uyumun bozulmasından ve ihanet ile diyalog ve müzakere mantığının olmamasından kaynaklandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Gazvani, 5 yıl önceki seçimler sırasında ülkedeki siyasi ve kurumsal krizin bilinmeyen sonuçları olan, derin köklü ve çok boyutlu bir krize dönüşmemesi için çalışmaya gayret ettiğini kaydetti.

Gazvani, Haziran 2019'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların yüzde 52,01'ini alarak iktidara gelmişti.

Muhalefet partileri, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun mevcut yapısıyla şeffaf seçimler düzenleyememesinden endişe ettiklerini açıklamıştı.