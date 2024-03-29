Moskova saldırısı: Tacikistan'da 9 kişi gözaltına alındı

Tacikistan'da, Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin Tacikistan'da 9 kişi gözaltına alındı.

Tacik basınının emniyet birimlerine dayandırdığı haberde, Tacik istihbarat görevlilerince, 22 Mart'ta Moskova'daki konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili, ülkenin Vahdat şehrinde oturan 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, bu kişilerin ayrıca IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ülke basını ayrıca Tacikistan emniyet görevlilerinin, saldırının ardından yakalanan 4 Tacik vatandaşının ülkedeki yakınlarını Rus meslektaşlarıyla sorguladığını yazdı.

MOSKOVA'DAKİ SALDIRI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 144 olarak güncellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da aralarında bulunduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Moskova'daki Basmanniy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanmıştı.