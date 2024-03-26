Moskova saldırısı: Tutuklu iki kişi hakim karşısına çıkarıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili tutuklanan şüpheli Alisher Kasimov ve ABD vatandaşı gazeteci Gershkovich duruşmaya çıkarıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen saldırıyla ilgili tutuklanan iki kişi hakim karşısına çıkarıldı.

Şüpheli Alisher Kasimov, Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen saldırıyla ilgili olarak duruşmaya çıkarıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, davanın 8. sanığının gözaltına alınmasını talep etti.

ABD VATANDAŞI GAZETECİNİN TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI

Rusya'da 'Amerikan hükümeti için casusluk' suçlamasıyla tutuklanan ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabiri Evan Gershkovich, hakim karşısına çıktı.

Gershkovich'in tutukluluk süresi 3 ay uzatılarak 30 Haziran 2024 tarihine kadar gözaltında tutulacak.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

IŞİD, Moskova saldırısını örgütün Telegram kanalı üzerinden üstlendiğini açıklamıştı. IŞİD'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İslam Devleti savaşçıları, Rus başkenti Moskova'nın eteklerinde Krasnogorsk şehrinde büyük bir Hıristiyan topluluğuna saldırdı, yüzlerce kişiyi öldürüp yaraladı ve üslerine güvenli bir şekilde çekilmeden önce büyük yıkıma neden oldu" denilmişti.