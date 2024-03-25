Moskova saldırısında ölü sayısı 139’a yükseldi

Rusya Moskova'daki Crocus City Hall'da IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 139’a yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, Rusya Moskova'daki Crocus City Hall'da IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, saldırıdaki can kaybının 139’a yükseldiğini açıkladı.

Saldırı hakkında devam eden soruşturmaya değinen Bastrykin, "Soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının dikkatlice planlandığını ve hazırlandığını gösteriyor" dedi.

Terör saldırısında ölen 139 kişiden 3’ü çocuk olmak üzere 75’inin kimliği belirlenirken, 40 kişinin vurularak, 2 kişinin hem vurularak hem bıçaklanma sonucu ve 45 kişinin ise yangın sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan saldırının failleri Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk duruşma 22 Mayıs’ta görülecek.