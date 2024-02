Motorin zamları üreticiyi isyan ettirdi

Motorinin litre fiyatı son yapılan 2,57 TL zamla birlikte 45 TL’yi aşarak zirveyi gördü. Zamma tepki gösteren üretici "Bizi bitirdiler. Vereyim tarlayı kendiler işlesinler." dedi.

Ekonomi Servisi

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını araladı. Brent petrolün fiyatı 83 dolara dolar kuru ise 31 TL'ye yaklaştı. Artışlar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin fiyatına 2,56 TL zam geldi. Son bir yılda 44 kez zam yapılan motorinin litre fiyatı cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 45 TL'yi aştı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükseldi. Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.

ÜRETİCİ TEPKİLİ

Motorine gelen zamma üreticiler ve taşımacılık yaparak geçimini sağlayan yurttaşlar tepki gösterdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçilik yapan Faruk Gürkan "Bundan daha kötü ne olur? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar bunlar. 43 liradan, 44 liradan mazot al... Vereyim tarlayı kendiler işlesinler bu şekilde. Ben bundan 2- 3 sene önce sattığım şeyi şimdi aynı fiyata satıyorum mısırı. Gübrenin kilosu olmuş biri 14,5 TL. Yarın bir gün yine zam gelecek. Ne yapacak bu çiftçi?" diye konuştu. Servisçilik yapan bir yurttaş ise "Kontak kapattık artık. 31 Mart'tan sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Mazot da alamıyoruz. Artık arabayı satacağız her halde öyle gösteriyor. Terk edeceğim bütün işi terk edeceğim, kurtarmıyor. Her gün mazota zam olur mu? Gabar'da çıkan mazot nerde?" dedi.

Başka bir yurttaş ise "Zam bizi çok etkiliyor. Her gün zam, her gün zam... Nereye gideceğini bilemez olduk. Çiftçiyiz, biz her şeyden zarar ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.