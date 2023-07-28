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Motorine bir zam daha geldi: Pompaya yansıdı

Akaryakıtta yapılan ÖTV artışının ardından zamlar devam ediyor. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,45 lira zam geldi, fiyatlar pompaya yansıdı.

Güncel
  • 28.07.2023 01:32
  • Giriş: 28.07.2023 01:32
  • Güncelleme: 28.07.2023 07:53
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Motorine bir zam daha geldi: Pompaya yansıdı
AA

Motorine bu gece itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı.

Son ÖTV artışlarının ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu gece itibarıyla motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Son zamla motorinin litre fiyatı 35 lirayı aştı.

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam gelmişti. LPG fiyatlarına ise 26 Temmuz Çarşamba itibarıyla 24 kuruş zam yapıldı.

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